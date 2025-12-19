Зиннатуллина о ключевой задаче государства: Комфортная среда для жителей на первом месте

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина прокомментировала для «Татар-информа» прямую линию с Президентом Владимиром Путиным.

«То, что сегодня во время прямой линии Президент сказал об экономике – про сбалансированный бюджет и устойчивость финансовой системы, – для регионов звучит очень конкретно. Это означает, что у страны есть возможность не только выполнять социальные обязательства, но и продолжать развитие через национальные проекты», – сказала она.

Она подчеркнула, что реализация этих проектов в Татарстане ощущается буквально «на земле».

«Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в который входят «Формирование комфортной городской среды» и конкурс малых городов и исторических поселений, в 2025 году мы благоустроили 63 общественных пространства в 45 муниципалитетах. Где-то это новая набережная или парк, площадь, сквер, маршрут, который наконец стал удобным и безопасным», – рассказала руководитель фонда.

Особое внимание, по словам Наили Зиннатуллиной, важно уделять не количеству объектов, а качеству жизни людей.

«И важность этой работы заключается в том, что у людей появляется достойная среда каждый день. А конкурс малых городов дает шанс делать такие изменения более масштабными и комплексными там, где это особенно нужно и особенно заметно», – заключила собеседница агентства.