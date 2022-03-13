Сегодня Зинэтула Билялетдинов празднует день рождения

Сегодня, 13 марта 2022 года исполняется 67 лет легендарному тренеру «Ак Барса», четырехкратному чемпиону России в составе казанского клуба в качестве тренера, Заслуженному тренеру страны — Зинэтуле Хайдяровичу Билялетдинову.

После завершения карьеры игрока имя Билялетдинова прочно ассоциировалось с «Ак Барсом». Зинэтула Хайдарович трижды приводил барсов к победам в Кубке Гагарина в сезонах 2008/09, 2009/10, 2017/18, золоту Суперлиги 2005/06 и к победе в Кубке европейских чемпионов – 2007. Кроме того, руководя сборной России стал победителем чемпионата мира 2012 года в Хельсинки и Стокгольме.

Спортивная редакция «Татар-информа» от всей души поздравляет уважаемого Зинэтулу Хайдаровича со знаменательным событием и желает всего самого наилучшего: крепкого здоровья и долгих лет жизни, творческих успехов во всех начинаниях и любви близких людей.

фото на анонсе: ak-bars.ru