Зинэтула Билялетдинов: «Я получаю огромное удовольствие от новой жизни»

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России — 66-летний Зинэтула Билялетдинов не планирует возвращаться к тренерской деятельности. Об этом он рассказал пресс-службе ХК «Сочи».

Специалист напомнил, что его уход с поста наставника «Ак Барса» весной 2019 года был продуманным шагом. «Это не было спонтанным решением. Я готовил себя к тому, что когда-то всё равно придется оставить работу тренера. Чувствовал, что подходит время, когда надо дать поработать молодым ребятам. У нас много ребят, кто способен вырасти в сильных тренеров», — подчеркнул он.

«Так что в какой-то момент понял, что надо найти время и для себя. Захотелось элементарного отдыха. И я получаю огромное удовольствие от нынешней жизни. Можно сказать, что у меня сейчас новая жизнь, которой я раньше и не знал. И мне интересно», — добавил Билялетдинов.

Бывший наставник казанцев признался, что мало смотрит хоккей, но следит за «Ак Барсом». «Немного. Сейчас большую часть времени провожу в Москве, поэтому в основном хожу на „Динамо“. Это клуб, в котором я родился и который очень важен для меня. Конечно, слежу за „Ак Барсом“. И вы понимаете, почему. Стараюсь много хоккея не смотреть, чтобы сильно не переживать», — с улыбкой рассказал он.

Зинэтула Билялетдинов заметил, что ему предлагают вернуться на тренерскую работу, но он пока не готов. «Ох, я к этому сейчас не готов. На самом деле такие предложения время от времени появляются. Но я все-таки хочу немного отдохнуть от активной жизни в хоккее», — заключил он.