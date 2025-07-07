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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 15:44

Зинэтула Билялетдинов войдет в тренерский штаб российских звезд КХЛ на «Матч года»

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Зинэтула Билялетдинов войдет в тренерский штаб российских звезд КХЛ на «Матч года»

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и трехкратный обладатель Кубка Гагарина у его руля Зинэтула Билялетдинов войдёт в тренерский штаб одной из команд на «Матч года». Билялетдинов присоединится к штабу сборной российских звёзд КХЛ, а экс-наставник московского ЦСКА Сергей Федоров войдёт в штаб сборной российских звёзд НХЛ.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены». Игра будет проходить между российскими игроками НХЛ и КХЛ. Такой же матч проходил прошлым летом, и завершился со счётом 8:8.

#Зинэтула Билялетдинов
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