Зинэтула Билялетдинов войдет в новый состав тренерского совета ФХР

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов войдет в состав тренерского совета ФХР. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова председателя совета, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Майорова.

«Считаю, что тренерский совет необходим нашему хоккею. Иначе получалось, что у нас на протяжении шести последних лет фактически один человек принимал ответственные решения по формированию тренерского штаба национальной команды и оценивал его деятельность. Возможно, именно поэтому тренеры в сборной России так часто менялись. Это неправильно. Нужна более объективная и глубокая оценка их работы. Кто из известных специалистов войдет в совет? Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, Игорь Тузик. Еще туда вошли Роман Ротенберг и Валерий Брагин», – заявил Майоров.

Стоит отметить, что первое заседание новообразованного тренерского совета ФХР состоится 16 мая. Совет действовал до 2016 года, после чего перестал созываться.

Напомним, будучи главным тренером казанского «Ак Барса», Зинэтула Билялетдинов становился трехкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), выигрывал золото чемпионата России (2006), а также Кубок европейских чемпионов (2007).

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