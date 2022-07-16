Зинэтула Билялетдинов вернулся в «Ак Барс»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали казанского клуба.

«Я благодарен «Ак Барсу» за приглашение на интересную должность. Это продолжение моей работы в клубе, но в другой форме и в новом статусе. Хочется использовать опыт на благо клуба, который так много дал лично мне и нашему хоккею, и передать знания новому поколению тренеров и игроков», – заявил Билялетдинов пресс-службе «Ак Барса».

Под руководством Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс» трижды побеждал в плей-офф чемпионатов России, включая три Кубка Гагарина.

Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов прокомментировал назначение.

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе. Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития «Ак Барса», наших команд ВХЛ, МХЛ и Академии.

Теперь наши тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей», – заявил Усманов.