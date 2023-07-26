Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке «Ак Барса» к старту нового сезона

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в беседе с журналистами по итогам открытой тренировки рассказал о подготовке команды к старту нового сезона.

«Физическое состояние? Я считаю, что все ребята хорошо отдохнули, вернулись к сезону в оптимальном состоянии. И тренировки показывают, что они готовились. Тренировки на льду и на земле проходят по-разному. Но, в целом, команда готова», – цитирует Билялетдинова корреспондент «ТИ-Спорт».

Кроме того, Зинэтула Хайдарович оценил новичков команды Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова.

«Они оба очень хорошие игроки. И тот, и другой умеют забивать. И забивать, как мне кажется, немало. Будут ли еще новички? Я считаю, что в атаке мы укомплектованы. Что касается обороны, то есть вопрос, которы еще висит. Будем работать», – подчеркнул Билялетдинов.

Ранее стали известны первые сочетания звеньев «Ак Барса». Яшкин тренируется в одном звене с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким, а Жафяров – с Александром Радуловым и Ильей Сафоновым.

В свою очередь, на тренировке отсутствует форвард «барсов» Артем Галимов.

Напомним, первый товарищеский матч этого лета казанцы проведут 4 августа в Альметьевске с «Нефтяником».