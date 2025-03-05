Зинэтула Билялетдинов получил памятную медаль за попадание в клуб тренеров КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» президент лиги Алексей Морозов вручил бывшему тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову памятную медаль за попадание в клуб тренеров.

«Сегодня мы награждаем легенду «Ак Барса» и человека, с чьим именем связаны главные достижения клуба в КХЛ – Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова. Он провёл 703 матча, стал единственным тренером в истории Лиги, кто трижды завоёвывал Кубок Гагарина с одной командой. Все мы помним его знаменитую фразу из чемпионской раздевалки в 2018 году: «Только честный труд». Она в полной мере характеризует Зинэтулу Хайдяровича и его отношение к профессии», – сказал Алексей Морозов.

Отметим, чтобы попасть в клуб тренеров, необходимо провести в КХЛ 700 матчей в качестве главного тренера. Билялетдинов же провел 703 матча.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов тренировал «Ак Барс» в период с 2004 по 2011, с 2014 по 2019, а также с 2022 по 2024 годы. Казанскую команду специалист трижды приводил к победе в Кубке Гагарина, а также удостаивался награды «Лучшему тренеру» сезона в КХЛ (2009, 2018).