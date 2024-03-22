Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса». Об этом на сегодняшней итоговой пресс-конференции заявил сам специалист. Он отметил, что сил для этой позиции нужно слишком много, и он хочет поработать в другой ипостаси, но остаться в хоккее.

«Что я могу сказать, я должен сказать, что я очень много проработал тренером, и работа мне эта нравится. Это то, чему я учился. Но работа главным тренером требует больших сил, эмоций, это большая ответственность. Поэтому я думаю, что лучше я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Тем более, что у нас была договоренность, все было изначально запланировано с клубом», – сказал Зинэтула Билялетдинов.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылете в первом раунде плей-офф от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1–4 в серии.

В третий раз Билялетдинов вернулся в «Ак Барса» в декабре 2022 года, когда сначала заменил Олега Знарка в качестве и.о главного тренера, а потом и завершив сезон 2022/2023, приняв команду официально. Под его руководством «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина 2023 года, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА (4–3 в серии).