©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зинэтула Билялетдинов о шансах «Ак Барса» в плей-офф: Надежды у нас большие, всё реально
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что верит в достойное выступление команды в предстоящем плей-офф КХЛ.
Мероприятие состоялось сегодня в Казани на базе хоккейного клуба. Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «барсы» сразятся в татарстанском дерби против нижнекамского «Нефтехимика».
«В целом, считаю, что команда достойно прошла регулярный чемпионат. Но это не самое главное, а плей-офф. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем продолжим с достоинством выполнять написанное (тренер показал на логотип с надписью «Только честный труд»). Другого пути у нас нет. Я верю в ребят, надежды у нас большие. Все реально», – передает слова Билялетдинова корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.
Стоит отметить, что стартовый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции «Ак Барс» – «Нефтехимик» состоится в Казани 1-го марта. Начало игры в 19.00 по московскому времени.
Накануне «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв «Авангард». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного сезона.
Ранее казанский клуб представил специальный логотип, приуроченный к Кубку Гагарина 2022/23.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»