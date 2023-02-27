Зинэтула Билялетдинов о шансах «Ак Барса» в плей-офф: Надежды у нас большие, всё реально

Фото: rais.tatarstan.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что верит в достойное выступление команды в предстоящем плей-офф КХЛ.

Мероприятие состоялось сегодня в Казани на базе хоккейного клуба. Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «барсы» сразятся в татарстанском дерби против нижнекамского «Нефтехимика».

«В целом, считаю, что команда достойно прошла регулярный чемпионат. Но это не самое главное, а плей-офф. Поэтому надеюсь, что и в дальнейшем продолжим с достоинством выполнять написанное (тренер показал на логотип с надписью «Только честный труд»). Другого пути у нас нет. Я верю в ребят, надежды у нас большие. Все реально», – передает слова Билялетдинова корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.

Стоит отметить, что стартовый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции «Ак Барс» – «Нефтехимик» состоится в Казани 1-го марта. Начало игры в 19.00 по московскому времени.

Накануне «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв «Авангард». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного сезона.

Ранее казанский клуб представил специальный логотип, приуроченный к Кубку Гагарина 2022/23.