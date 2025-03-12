Зинэтула Билялетдинов: «Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд уже в этом году»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в разговоре с «Татар-информом» прокомментировал выступления нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

По его словам, нападающий очень близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом году.

«Он очень близок [к этому]. Саша понимает, куда идет, и знает, как это делать. Надеюсь, что побьет рекорд уже в этом году. Игр еще достаточно. Все в его руках, будем надеяться, что он это сделает.

Он человек, который и в молодости проявлял свою любовь и преданность хоккею, с огромным желанием тренировался и играл. По нему и тогда было видно, что он хороший игрок», – отозвался Билялетдинов.

Также тренер прокомментировал слова Овечкина о том, что он не будет продлевать контракт с «Вашингтоном», и о его желании завершить карьеру в московском «Динамо».

«Я же говорю, это человек непростой, разумный. Если он решает какие-то вопросы, то делает это серьезно. И вот эта преданность «Динамо», безусловно, у Саши есть. Это его решение. Он видит так, как он хочет. И я только пожелаю ему, чтобы все сложилось», – сказал наставник.

Напомним, Александру Овечкину (886 голов) до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) не хватает восьми шайб.