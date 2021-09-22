Зинэтула Билялетдинов может вернуться в сборную России

Федерация хоккея России рассматривает вариант с привлечением к штабу сборной России специалистов, которые уже работали с ней на Олимпиадах. Об этом в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал глава штаба Роман Ротенберг. Первым он назвал фамилию легендарного наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

«Я стараюсь быть на связи со всеми, кто уже работал в сборной. Вот Зинэтула Билялетдинов, который был главным тренером на Олимпиаде в Сочи — нам очень пригодился его опыт, и мы много разговаривали до Пхенчхана, как у него были выстроены процессы. Для того чтобы победить, нужно понять все детали, где раньше допускались ошибки, в чем можно прибавить. Без поражений не бывает побед», — подчеркнул руководитель штаба сборной.

Ротенберг также добавил, что находится на связи с Олегом Знарком и Вячеславом Быковым. Знарок привел Россию к победе на Играх 2018 года в Пхенчхане, а Быков работал во время Олимпиады 2010 года в Ванкувере. «Мы работаем со всеми. И можем всех собрать. Главное — победить», — заметил функционер в ответ на предложение собрать ветеранов тренерского цеха в один штаб.

Зинэтула Билялетдинов в качестве главного тренера возглавлял казанский «Ак Барс» в 2004–2011 и 2014–2019 годах, завоевав со своими подопечными три Кубка Гагарина и звание чемпионов России.