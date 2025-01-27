Зинатуллина: В Татарстане 100% проектов разрабатываются архитекторами на местах

Татарстан – единственный регион, в котором 100% эскизных проектов и концепций развития территории разрабатываются именно архитекторами на местах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила директор Института развития городов РТ Наиля Зинатуллина.

В частности, для работы с общественными пространствами в 2016 году в республике создали «Архитектурный десант». Это было первое бюро, которое работало только над парками, скверами, площадями и набережными. Сейчас уже более десяти выпускников «Архдесанта» создали свои архитектурные бюро и работают с проектами не только в Татарстане, но и по всей России.

«Мы, конечно, признаюсь, иногда привлекаем наших коллег из [остальной части] страны. Но мы ориентируемся на них в тот момент, когда мы понимаем, что у нас нет собственного опыта и что с тем вызовом, который сейчас перед нами стоит по какому-то общественному пространству, мы со своими компетенциями не справимся. Но обязательно делаем так, чтобы архитекторы, которых мы привлекаем из других городов, обменивались опытом с нашими ребятами, чтобы они тоже обязательно развивались и росли», – пояснила Наиля Зинатуллина.