Зинаида Кириенко похоронена на Троекуровском кладбище Москвы

В Москве простились с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко. Актриса была похоронена на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора Гильдии актеров кино Центрального Дома кинематографистов Валерия Гущина.

Кириенко умерла на 89-м году жизни. Актриса стала известной, исполнив роли в фильмах «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Любовь земная» Евгения Матвеева, «Два капитана» Евгения Карелова.

Соболезнования родным, близким и коллегам артистки выразил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что Кириенко была замечательной актрисой с ярчайшим талантом и душой.