«Меняется химический состав атмосферы»: профессор КФУ не исключил погодных аномалий зимой

С аномального тепла, проливного дождя и резких порывов ветра началась календарная зима в столице Татарстана. Какова причина странного поведения погоды и какой метеорологи видят предстоящую зиму, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

С аномального тепла, проливного дождя и резких порывов ветра началась календарная зима в Казани

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«На нас сильное воздействие оказывает Северная Атлантика»

Как сообщил Гидромет РТ, на этой неделе на территории республики установилась погода с температурой на 5-6 градусов выше нормы. При прохождении атмосферных фронтов отмечаются осадки смешанного характера в виде мокрого снега, дождя и мороси. Также местами наблюдаются метели, сильный ветер и гололед.

«Сейчас в Казани днем плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Процесс идет западный, на нас сильное воздействие оказывает Северная Атлантика. Проявляется неустойчивость, к нам приходят циклоны, которые создают аномально теплую погоду. Холодов в обозримом будущем не видно», – сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Спикер отметил, что сейчас в норме в Казани среднесуточная температура должна составлять минус 7 градусов, а фактически она в отдельные дни на 8 градусов выше. Минувший ноябрь, вопреки предварительным прогнозам, оказался на 3 градуса теплее нормы. Кроме того, последний месяц осени перевыполнил норму по количеству осадков.

Сейчас в норме в Казани среднесуточная температура должна составлять минус 7 градусов, а фактически она на 8 градусов выше Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«По многолетним климатическим меркам у нас 21 ноября должен был состояться переход через минус 5 градусов и установиться устойчивый снежный покров. Однако предзимье закончилось интенсивными дождями», – сказал Переведенцев.

Теплая погодная аномалия в Казани в ближайшую декаду составит 5-6 градусов. Если говорить о ближайших пяти днях, то температура в столице Татарстана будет выше на 8 градусов.

Рекорд за 138 лет по количеству осадков

В последний день ноября на территории Татарстана бушевал сильный ветер. Местами выпали сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в некоторых районах прошла сильная метель, на дорогах туман и гололедица.

«В связи с выходом на Европейскую территорию России активного юго-западного циклона прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Ожидается сильный южный ветер порывами 17-22 метров в секунду, порывами до 25 метров в секунду. Также местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах ожидаются метели с существенным ухудшением видимости, гололед, туман, на дорогах сильная гололедица», – предупредил накануне Гидромет РТ.

На казанских дорогах из-за сильного дождя в последний день осени не работали 22 светофора и выросли пробки Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Последствия непогоды не заставили себя долго ждать. На казанских дорогах из-за сильного дождя в последний день осени не работали 22 светофора и выросли пробки. С утра на улице Бутлерова в Казани из-за дождя и ветра рухнули строительные леса. Во второй половине дня произошло подтопление в нескольких казанских домах.

Температура воздуха днем 30 ноября по республике поднималась до 5 градусов тепла, в Казани – до 2 градусов. Новый температурный рекорд в этот день метеорологи не зафиксировали, однако они отметили небывалое количество осадков.

«За сутки на город обрушилось более 20 мм осадков, что в два с лишним раза превышает предыдущее максимальное значение», – сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

До этого рекорд по выпадению осадков за 138 лет метеонаблюдений фиксировался в Казани в 1973 году. Тогда за сутки выпало 10 мм осадков. По данным Гидромета РФ, минимальная температура воздуха в этот день отмечалась в 1984 году и составила минус 28,6 градуса. Максимальная температура в 5,4 градуса зафиксирована в 2009 году. Стоит отметить, что нормальной в ноябре среднемесячная температура в Казани является минус 3,4 градуса, а количество осадков – 46 мм.

Температура воздуха днем 30 ноября по республике поднималась до 5 градусов тепла, в Казани – до 2 градусов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По данным Гидромета РТ, сегодня в Татарстане под влиянием циклона сохранится пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Ветер будет южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 16-21 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составит 1-3 градуса тепла. На дорогах местами гололедица.

Завтра в республике будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем пройдет небольшой мокрый снег. В отдельных районах возможна слабая метель. Ветер юго-западный, западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 0-4 градуса ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

3 декабря по республике будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, мокрый снег. В отдельных районах возможна слабая метель. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем – от минус 1 до плюс 2 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

«Вероятность теплых зим сейчас, безусловно, выше»

По мнению Юрия Переведенцева, первый зимний месяц в Казани будет теплым. «Температура в декабре будет выше нормы на один градус. Осадки ожидаются на уровне 120%», – сказал ученый КФУ.

Теплая погодная аномалия в Казани в ближайшую декаду составит 5-6 градусов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Согласно данным метеостанции «Казань-Опорная», в норме в декабре в Казани месячная температура составляет минус 9,3 градуса, в январе – минус 13,1 градуса, а в феврале – 11,6 градуса ниже нуля. Данные метеостанции «Казань-Университет» несколько выше, поскольку она находится в центре города. Нормы температур в декабре составляют минус 8,3, в январе – минус 12,2, а в феврале – минус 10,6. Они высчитаны в период с 1961 по 1990 год.

По данным метеостанции «Казань-Опорная», месячные нормы осадков в городе составляют: в декабре – 38 мм, в январе – 33 мм, а в феврале – 28 мм. Согласно данным метеостанции «Казань-Университет», многолетние нормы осадков в три зимних месяца составляют 55, 50 и 40 мм соответственно.

Профессор КФУ пояснил, что в последние годы в наших краях отмечается повышение температур в зимнее время. «Этот положительный тренд продолжается. Вероятность теплых зим сейчас, безусловно, выше. Год на год, конечно, не приходится, но в целом наблюдается теплая тенденция, скорости повышения температур достаточно высокие. В январе в Казани они могут достигать 0,95 градуса за 10 лет, в феврале – 0,7 градуса, а в декабре – 0,5 градуса», – подчеркнул Переведенцев.

Главная причина глобального потепления заключается в антропогенном воздействии. Из-за выбросов парниковых газов меняется химический состав атмосферы. Так называемый парниковый эффект продолжает работать. За последние сто лет на планете потеплело на 1,1 градуса. Если такая тенденция сохранится, то к концу столетия температура на планете может повыситься еще на 3 градуса, предупредил профессор КФУ.

Последние годы в наших краях отмечается повышение температур в зимнее время Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Гидрометцентре России прогнозируются этой зимой морозы до минус 20 градусов и оттепели на Европейской части России. Это связано с глобальным потеплением.

«Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность – значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы. Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается», – сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По мнению эксперта, температурный режим на протяжении всей зимы будет неоднородным. Сильные морозы из-за вторжений арктического воздуха будут сменяться оттепелями благодаря воздушным массам с юга.

«В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до минус 20. Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность», – сказал синоптик.