«Зимой не хочется выходить из дома»: американец из УНИКСа – о Казани, конине и игре в НБА

Американский баскетболист Эрик Грин стал одним из самых ценных приобретений УНИКСа в межсезонье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«16 клубов и 9 стран за карьеру? Для меня это путешествие»

Учитывая ваш поздний дебют за УНИКС из-за травмы, не могу не спросить вас о здоровье.

Спасибо. Со здоровьем у меня все хорошо. Как раз в последние дни вернулся в оптимальную форму. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше.

И самый актуальный вопрос. Ваши первые впечатления от русской зимы?

Холодно. Никуда не хочется выходить из дома, потому что очень, очень холодно! Но в то же время в Казани отличные люди и замечательная еда. Что помогает мне справиться с неудобствами.

За 10 лет профессиональной карьеры у вас 16 клубов из 9 стран. Это тяга к путешествиям или постоянный поиск лучшего?

Для меня это прежде всего путешествия. Я поиграл в Америке, Китае, Европе, Израиле, Турции. Очень разные были клубы. Я всегда находил что-то подходящее для себя в каждый конкретный момент. Это еще и весело было.

Но ни в одной из этих 16 команд вы не провели больше одного сезона. Везде что-то не устраивало?

Я всегда предпочитаю подписывать контракт на один сезон. Потому что всегда можно найти ситуацию лучше. Мне не раз предлагали продлить соглашение. Так было, например, в моем последнем клубе – черногорской «Будучности». Хотели, чтобы я остался. Но есть ситуации лучше, поэтому я ушел в УНИКС.

«Я предпочел УНИКС по целому ряду причин. Это и чемпионство казанцев, и отличный тренер, хорошая организация» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прошлым летом вами помимо УНИКСа интересовался еще и «Локомотив-Кубань». Климат в Краснодаре заметно ближе вашей родной Калифорнии. Чем же вас привлекло предложение казанского клуба?

Я предпочел УНИКС по целому ряду причин. Это и чемпионство казанцев, и отличный тренер, хорошая организация. Прежде всего, я хотел продолжать играть на очень высоком уровне. Все это УНИКС смог мне предложить.

Вы наводили справки о Казани и УНИКСе у кого-нибудь из баскетболистов или агентов? Или ограничились интернетом?

Да, я поговорил с рядом игроков. Это, например, Винс Хантер и Лоренцо Браун, игравшие в прошлом сезоне в УНИКСе. Они много мне рассказали о самом клубе и тренере, который может научить играть и в атаке, и в обороне. В принципе, все это мне очень сильно понравилось.

«Я со всеми быстро нахожу общий язык»

Для вас имеет значение, есть ли в вашей команде американцы? Вместе с земляками комфортнее играть? Знаете, что кроме ваших одноклубников Джалена Рейнольдса, Маркоса Найта в казанском волейбольном «Зените» выступает уроженец Гавай Майка Кристенсон? А в хоккейном «Ак Барсе» – Митчелл Миллер и Райли Барбер?

Нет, я не знал, что помимо УНИКСа в Казани играют еще несколько американцев в других видах спорта. Впервые слышу. Для меня лично неважно, есть ли еще в команде американцы. Я со всеми быстро нахожу общий язык. Тем более здесь, в УНИКСе, отличные ребята, я успел со всеми подружиться.

Из-за травмы дебют 32-летнего защитника в Казани состоялся лишь в конце осени Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как можете объяснить четвертое место сборной США на последнем чемпионате мира?

У нас решили поэкспериментировать, послав на мировое первенство очень молодых ребят, для которых игра по европейским правилам стала чем-то новым. Это нормально, посмотрим, что будет на Олимпийских играх в Париже следующим летом. Туда приедут действительно лучшие из лучших.

Сколько полноценных баскетбольных сборных может одновременно выставить США? Как Канада в хоккее или Бразилия в футболе.

Вполне можно собрать две команды, которым по силам будет выиграть Олимпиаду. Но это будут ребята не из колледжей и Лиги развития (вторая по силе после НБА в Северной Америке). Это будут реально сильные сборные, составленные из игроков НБА. Будем откровенны, ребята из колледжей вряд ли смогут на равных соревноваться со сборными, скажем, Сербии или Франции.

Согласны с вашим устоявшимся реноме снайпера? До УНИКСа ваша средняя результативность была 12,6 очка, максимум – в израильском «Хапоэле» (Холон), 21,5.

Да, это то, чем я известен. Я могу забрасывать много мячей, набирать очень много очков. Просто вы должны немного подождать, я только-только восстановился от травмы. И всего три недели играю на прежнем уровне, поэтому совсем скоро вы увидите мой невероятный баскетбол с большим количеством очков. Как некогда забивал за УНИКС мой земляк и хороший знакомый Кит Лэнгфорд. Да, я в курсе, что он, бывало, и по 40 очков за матч набирал. Но когда я играл в греческом «Олимпиакосе» против УНИКСа, Лэнгфорд не смог набрать больше 20 очков! Потому что мы сыграли против него очень жестко персонально.

«Я знаю, что УНИКС играл в Евролиге, причем на очень высоком уровне, обыгрывая самых сильных соперников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Карьера в НБА, 52 игры в «Денвер Наггетс», «Юте Джаз», вас удовлетворила? Что помешало закрепиться там?

Это была моя мечта, так и не ставшая реальностью. Я не хотел возвращаться в Лигу развития или сидеть на лавке запасных в НБА. И тут как раз вовремя подоспело предложение из «Олимпиакоса», оказавшееся очень и очень хорошим. Поэтому я решил поиграть в Европе. Главное, играть на высоком уровне, а не быть запасным. Конечно, я и сейчас хочу играть в НБА, но я уже старый для этой лиги, которая создана для молодых проспектов. Откровенно говоря, вряд ли я туда снова попаду.

Памятуя об играх в Испании, Италии, Турции, Израиле, Китае, уже составили свое мнение об уровне Единой лиги ВТБ?

Это отличная лига. Сравнивая ее с испанской или турецкой, думаю, что Лига ВТБ будет на третьем месте. Это очень тяжелая лига с большим количеством физики. Тем более в этом сезоне, когда очень многие команды могут обыгрывать друг друга. Очень высокий уровень соревновательности, поэтому здесь очень интересно играть.

«Мне понравилась конина»

Класс нынешнего УНИКСа соответствует уровню Евролиги?

Да, конечно. Я знаю, что УНИКС играл в Евролиге, причем на очень высоком уровне, обыгрывая самых сильных соперников. Так было, по крайней мере, когда УНИКС последний раз выступал в Евролиге (сезон 2021-2022, – прим. ТИ-спорт) и уверенно находился в зоне плей-офф. Эта команда уже переросла Кубок Европы, потому что все в Казани для баскетбола просто шикарно. Уровень организации, уровень команды, уровень игроков – все это позволяет УНИКСу играть в Евролиге на высоком уровне.

«Прежде всего, я хотел продолжать играть на очень высоком уровне. Все это УНИКС смог мне предложить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Успели познакомиться с русской и татарской кухней?

Да. В частности, я попробовал конину, и мне очень понравилось это мясо. А так я большой любитель итальянской кухни, пасты и японских суши.

Как вам инфраструктура УНИКСа, работа клубных служб?

Отличная арена «Баскет-холл», на которой всегда царит прекрасная атмосфера. И клубная организация всегда на высоком уровне. Сотрудники клуба ежедневно заботятся о моей семье с тех пор, как мы приехали в Казань. Они большие молодцы.

Удалось ли погулять по Казани, может быть, появились любимые места?

Не особо успел погулять. Но мне успел понравиться ресторан неподалеку от моего жилого комплекса. А так я не особо люблю выходить из дома – не нравятся снег и холод.