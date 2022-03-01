Зимой на плохую уборку снега чаще жаловались жители Набережных Челнов и Казани

За минувшую зиму в ГИС РТ «Народный контроль» по вопросам уборки снега с дорог, тротуаров и придомовых территорий было опубликовано 9,5 тыс. уведомлений, из которых решено 6,3 тыс. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине РТ Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Наибольшее количество обращений по вопросам неудовлетворительной уборки снега опубликовано по Казани, Набережным Челнам, Нижнекамскому, Альметьевскому, Бугульминскому, Зеленодольскому, Лениногорскому, Елабужскому, Чистопольскому и другим районам. Отмечалось несвоевременное и ненадлежащее исполнение уведомлений со стороны ответственных исполнителей исполкомов Казани, Бугульминского, Елабужского, Зеленодольского, Лаишевского, Нижнекамского, Нурлатского районов», – сказала она.

При этом Сабурская отметила, что муниципальными, городскими и коммунальными службами республики в целом проводилась активная работа по уборке снега с улично-дорожной сети. В своих комментариях татарстанцы отмечали эту работу и благодарили за нее. Так, было несколько положительных отзывов по уборке снега в Альметьевском, Высокогорском и Тукаевском районах.