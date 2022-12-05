Зимой для жителей Казани будут работать 14 лыжных трасс

В текущем зимнем сезоне для жителей и гостей татарстанской столицы будут работать 14 подготовленных лыжных трасс. Среди них – новый лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

По его словам, одним из самых популярных видов спорта в зимнее время является лыжный спорт.

«14 подготовленных лыжных трасс будут доступны этой зимой для горожан. С этого года начнет работу новый объект лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный. Это уникальная база, включающая лыжные трассы и стрельбища на 40 коридоров», – рассказал Гарипов.

Он добавил, что на площадке нового комплекса также есть система искусственного создания снега, которая уже успешно протестирована. Объект оснащен современными машинами подготовки лыжных трасс.

