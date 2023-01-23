Зимнюю программу в парках Казани посетили 95 тыс. человек

Гостями праздничных ивентов в общественных пространствах Казани стали 95 тыс. горожан и гостей столицы республики. Об этом на деловом понедельнике рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Она отметила, что зимняя новогодняя программа в общественных пространствах города завершилась в прошедшее воскресенье.

«Всего новогодние парковые мероприятия посетили более 95 тыс. человек. В течение месяца на территории 22 парков и скверов Казани прошло 103 бесплатных мероприятия», – поделилась данными Айгуль Латыпова.

Популярностью у казанцев и гостей столицы в этом сезоне пользовались площадки с праздничными елками, цирковые выступления под открытым небом, программы на набережных Казанки и другие активности.

Слова докладчицы дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, который отметил высокую востребованность зимней парковой программы у горожан.

«Особенно важно, что парки и скверы становятся не только местом отдыха горожан и гостей столицы, но и местом приложения силы для предпринимателей. Торговля, аренда оборудования, ярмарки самозанятых. Все это в дальнейшем вливается в городскую экономику. Такую активность будем поддерживать», – заключил Ильсур Метшин.

