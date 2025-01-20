Зимнюю программу в парках и скверах Казани посетили около 440 тысяч человек

Зимнюю программу «Это просто» в 28 общественных пространствах столицы Татарстана посетили около 440 тыс. человек. Всего для горожан за это время провели 160 бесплатных мероприятий, рассказала на деловом понедельнике в мэрии директор Дирекции парков и скверов Казани Алия Латыпова.

Более 44 тыс. казанцев встретили Новый год на двух городских площадках: на главной елке у Центра семьи «Казан» и городском катке в парке «Черное озеро». На смотровой площадке «Чаши» во время каникул побывали свыше 20 тыс. жителей и гостей города. Сейчас ее закрыли до весны.

Представление «Без притяжения» уличного театра из Санкт-Петербурга «Вокруг» посетили более 5 тыс. человек. Оно проходило в шести городских парках. На ретродискотеку в парке «Крылья Советов» 1 января пришли 1,5 тыс. человек, на концерт «Октава» в Лядском саду — 3 тыс. зрителей, а на диджей-сет российского музыкального журналиста и блогера Коли Редькина — 1,5 тыс. человек.

Семнадцатого января в парке «Черное озеро» прошел Всероссийский фестиваль Winter Fest Ильи Авербуха. В ледовом шоу приняли участие олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания. Всего событие посетили свыше 5 тыс. казанцев.