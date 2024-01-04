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Зимняя творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» собрала детей из 18 районов РТ
Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» возобновил зимнюю творческую смену для победителей и лауреатов проекта. В этом году она будет проходить в детском лагере отдыха «Камский Артек» до 8 января.
«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и личного участия министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова у нас впервые за три года появилась возможность вновь провести зимнюю творческую смену для 220 детей из 18 районов Татарстана», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.
По его словам, в этот раз в программе впервые примут участие лауреаты из Ютазинского, Бавлинского и Верхнеуслонского районов.
Ребят ожидает насыщенная программа. Так, на мастер-классах секретами вокального мастерства делится профессор казанской консерватории им. Жиганова Зиля Сунгатуллина, тонкостями хореографического искусства — главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова.
Помимо занятий, пройдут различные творческие мероприятия: вечер патриотической культуры, концерт для семей участников СВО, новогодняя сказка.
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