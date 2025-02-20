Зимняя спартакиада «Лесная лыжня – 2025» пройдет в Лубянах

Зимняя спартакиада «Лесная лыжня – 2025» пройдет 21 февраля в селе Лубяны Кукморского района Татарстана. Ее участники выйдут на дистанции 300 и 500 метров, 1,5 и 2,5 километра. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Спартакиада "Лесная лыжня" проводится уже в 15-й раз. Это большой спортивный праздник, место встречи единомышленников и любителей зимних видов спорта. Приглашаем всех жителей и гостей района поддержать спортсменов, насладиться концертной программой и угощениями, получить заряд положительных эмоций», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В соревнованиях примут участие команды Минлесхоза РТ и его подведомственных учреждений, Казанского филиала «Рослесинфорг», Восточно-европейской лесной опытной станции, факультета лесного хозяйства и экологии КГАУ, всего около 200 человек. Во время мероприятия будет организована концертная программа с участием творческих коллективов Кукморского района.

Лучших лыжников определят в разных возрастных группах, отдельно пройдет «детский забег». Победителям вручат грамоты, медали, кубки и подарочные сертификаты.

Организаторами мероприятия выступают первичная профсоюзная организация Министерства лесного хозяйства РТ и Лубянский лесотехнический колледж.