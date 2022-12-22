«Зимняя сказка»: в Казани для детей мобилизованных прошло новогоднее представление

В Казанском Кремле стартовала череда новогодних мероприятий для детей из семей мобилизованных татарстанцев. Отгадать тайну исчезнувшей картины, увидеть яркий перформанс и поучаствовать в конкурсах от Деда Мороза — это лишь немногое, что подготовили организаторы для ребят.

«Очень важно, что первыми гостями новогодней елки Казанского Кремля стали ученики 1–4-х классов — дети мобилизованных граждан, которые выполняют свой долг по защите нашего Отечества. Мы уже получаем первые благодарные отзывы от коллег. Ведь многие дети прибыли из дальних районов республики, поэтому некоторые из них и вовсе не видели сокровищницы Казанского Кремля — ее музеев и выставок», — рассказал заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Открылась праздничная программа театральным представлением «Алладин, или чудеса старой лампы». Ребята увидели героев знаменитой арабской сказки – посмеялись вместе с обаятельным Алладином, восхитились красавицей Жасмин и сыграли в снежный бой вместе с Джинном. Захватывающие приключения, восточные песни и зажигательные танцы подарили ребятам незабываемые впечатления.

«Мы хотим дать детям неизгладимые эмоции от яркой новогодней программы. Правительство Татарстана, администрация Казани, наши волонтеры и артисты учреждений культуры приложили все силы, чтобы праздник запомнился ребятам только со светлой стороны и подарил им сказочное новогоднее настроение», — подчеркнул Хакимзянов.

После восточной сказки детей пригласили на хоровод около елки во дворе Присутственных мест. Здесь их ждали символы Нового года по Восточному календарю — дракон, змея, тигр и другие животные. Также участниками хоровода стали связанные с Новым годом и зимой сказочные персонажи — Снегурочка, снеговик и Дед Мороз.

Праздничные представления стали еще одним элементом поддержки членов семей военнослужащих, находящихся на передовой или в местах боевого слаживания. Всего новогодние мероприятия посетят более 2,2 тыс. детей из Казани и 45 других муниципалитетов Татарстана.

«Для ребят организованы комфортабельные автобусы, а на протяжении всего пути детей сопровождают педагоги, медики и полицейские. Для дальних районов мы организовали горячее питание и обеспечили школьников номерами. Мы создали все условия для безопасности детей — каждый ребенок находится в поле нашего внимания», — заметил замглавы Минкультуры республики.

В течение трех дней дети мобилизованных татарстанцев смогут бесплатно посетить пять площадок: центр «Эрмитаж-Казань», музей Пушечного двора, выставочный зал «Манеж», Присутственные места Кремля и Музей естественной истории Татарстана. На каждой площадке организованы новогодние программы, выставки и квесты.