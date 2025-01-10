Зимняя сказка на берегу Черного моря: школьники из Татарстана встретили новый год в Крыму

Фото предоставлено организаторами

На базе молодежного центра «Сэлэт-Ак Барс» успешно завершилась профильная смена «Офык. Кышлау». Участие в ней приняли 273 ребенка, из них 243 — из Татарстана. Зимние каникулы и встречу Нового года юные участники провели на берегу Черного моря, в самой южной точке Крыма, сообщили организаторы.

В течение 14 дней для детей была организована насыщенная и разнообразная программа: занятия по языкам, профориентации, диджеингу и точным наукам, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и интеллектуальные игры. Особое внимание было уделено оздоровлению. Ребята совершали ежедневные прогулки на свежем воздухе, принимали морские ванны и участвовали в активностях, которые способствовали укреплению иммунитета и заряду энергии на весь год.

«В этом лагере мне очень понравились вожатые — их поддержка и взаимопонимание. Я оценил удобство: просторные комнаты и вкусная еда. Особенно запомнились спортивные мероприятия, мастер-классы и занятия по тайм-менеджменту. Мы прекрасно встретили Новый год, и это был лучший праздник в моей жизни! Никогда не было такой уютной атмосферы и такого количества друзей», — поделился впечатлениями Даниил из Казани.

Фото предоставлено организаторами

«Смена оставила у меня много ярких эмоций и веселых историй, которые я буду рассказывать своим друзьям, и которые будут согревать меня в холодные зимние дни. Я навсегда запомню этот необычный Новый год: без снега, с температурой +11 градусов, прекрасным чистым воздухом, красотой Крыма и удивительной атмосферой», — рассказала участница Катя.

«Новый год — праздник, который объединяет всех родственников и близких. И очень приятно что многие дети, в том числе и я, поехали отмечать Новый год в "Ак Барсе", а особенно на смену "Офык. Кышлау". Я очень рад отметить такой весомый праздник именно тут, так как тут царит вайбовая обстановка. Вожатые и руководители смены очень отзывчивые и веселые. Благодаря им я отметил этот праздник очень круто и начал год с позитивной ноты. Спасибо, "Офык. Кышлау"!» — рассказал о своем новом опыте Данир.

Дети не только отлично провели время, но и приобрели новые знания, навыки и яркие впечатления. Важной составляющей смены стало развитие лидерских качеств, командного духа и выбор будущей профессии.

«Вот уже второй год мы отмечаем Новый год вместе с участниками смены. Если в прошлом году нас было около ста человек, то в этом году к нам приехали почти триста! Мы соблюдаем все традиции самого волшебного праздника: от декоративных элементов: гирлянд, елок и игрушек до содержания смены. Например, занятия по целеполаганию идеально подходят для планирования целей на новый год», — отмечает директор лагеря Кира Маслова.

Смена «Офык. Кышлау» оставила в сердцах участников теплые воспоминания и желание вернуться сюда снова.