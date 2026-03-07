Зимний туризм в России растет: бронирования на горнолыжных курортах увеличились на 6%

Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего самостоятельные путешественники выбирали горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ, передает «РИА Новости».

В министерстве со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации туристических агрегаторов рассказали, что в декабре-феврале количество бронирований гостиниц и других объектов размещения на российских горнолыжных курортах в среднем выросло на 6% год к году.

Лидерами по числу бронирований среди самостоятельных туристов стали горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш. При этом онлайн-агрегаторы отметили перераспределение спроса: часть туристов стала чаще выбирать регионы с более суровым климатом, а не только традиционно популярные курорты.

Так, по статистике сервиса «Яндекс Путешествий», интерес к гостиницам на Сахалине увеличился на 31%, а в Челябинской области – на 24%. Похожую динамику наблюдают и в сервисе Островок: в этом сезоне число бронирований на курорте Манжерок выросло на 43%, а в Кировске Мурманской области – на 27%.

По данным «Островка», средняя стоимость одной забронированной ночи в отелях и апартаментах на горнолыжных курортах России в этом сезоне составила 12,3 тыс. рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее.

В министерстве также напомнили, что в последние годы активно развивалась туристическая инфраструктура. В частности, в нынешнем сезоне туристы впервые смогли в полном объеме воспользоваться возможностями новых курортов «Мамисон» в Северной Осетии и «Арсеньев» в Приморском крае.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что на курорте «Эльбрус» запустили две новые канатные дороги и систему искусственного оснежения. Кроме того, были расширены зоны катания в Манжероке, Белокурихе, Губахе и в Магаданской области. По словам министра, это помогает распределять туристический поток и повышать качество отдыха.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин отметил, что сильные снегопады в этом году привели на склоны много новичков. Он пояснил, что многим из них не пришлось далеко ехать, поскольку горнолыжные комплексы появились в их собственных регионах или неподалеку. По его словам, зимняя туристическая инфраструктура сейчас развивается почти по всей стране.