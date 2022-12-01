Зимний фестиваль упрочит дружбу Госоркестра Башкортостана с Татарстаном

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представит три концерта в Татарстане. Традицию музыкальной дружбы коллективов-соседей упрочит в этом году Зимний фестиваль, приуроченный к 150-летию выдающегося русского композитора Александра Скрябина, сообщает пресс-служба НСО РБ.

Гастроли по Татарстану откроются концертом в Альметьевске 6 декабря, на следующий день музыканты выступят в Набережных Челнах и 8 декабря — в Нижнекамске.

Музыка, которую представит Госоркестр Башкортостана, раскроет слушателям весь спектр философской концепции Скрябина как одного из последователей символизма Серебряного века. Также слушателям будет представлено «Итальянское каприччио» и «Франческо да Римини» Чайковского.

Концерты НСО РБ в Татарстане станут третьим в этом сезоне гастрольным туром творческого коллектива. Первый с большим успехом состоялся в Москве, где оркестр дал два концерта. Успешный гастрольный тур Госоркестра Башкортостана также прошел по городам Зауралья.