Зимний фестиваль «Кыш батыр» в Болгаре перенесен из-за сложной эпидситуации

Архив ИА «Татар-информ».

Спортивно-исторический фестиваль «Зимние игры — Кыш батыр 2022», который должен был состояться 12 февраля на территории Древнего Болгара, переносится из-за сложной эпидситуации в Спасском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

«В районе непростая ситуация по заболеванию. Болеют и школьники, и взрослые. Мы пока переносим фестиваль на 26 февраля. Дата ориентировочная, все будет зависеть от дальнейшей обстановки», — рассказала собеседница агентства.

В этом году фестиваль пройдет на средства «Татнефти»: грант в размере почти 500 тыс. рублей выиграла одна из сотрудниц музея.

Участникам зимнего фестиваля необходимо будет пройти своего рода квест — восемь этапов состязаний — за 120 минут. За выполнение заданий каждому полагаются баллы — «батырчики».

Организаторами фестиваля выступают Болгарский музей-заповедник, исполком Спасского района и Спасский техникум отраслевых технологий.