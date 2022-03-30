«Зимнее тепло компенсирует холодный июль»: ученые КФУ дали прогноз погоды на лето

Капризы погоды продолжают испытывать жители Татарстана. Сильные ветра, снежные заряды и обильные осадки – таков прогноз на конец марта и начало мая в Казани. Какие еще сюрпризы нас ждут весной и летом, в «Татар-информ» рассказали ученые КФУ.

Юрий Переведенцев: «Сейчас мы наблюдаем возврат холодов. Но не стоит обижаться, в марте это бывает из-за смены циркуляции» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ранней, дружной весны не получилось»

Метеорологическая весна в этом году в Татарстан придет позже обычных сроков. Она начнется тогда, когда температура воздуха устойчиво перейдет через отметку в ноль градусов. Однако ранней, дружной весны уже не получилось, сообщил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«У нас был такой эпизод недавно, в марте, когда стояла антициклональная погода, и были положительные среднесуточные температуры. Но сейчас мы наблюдаем возврат холодов. Но не стоит обижаться, в марте это бывает из-за смены циркуляции. Когда господствовал антициклон, было безоблачно и много солнца. А сейчас серия циклонов, они идут с Атлантики или со Средиземного моря. Погода стала неустойчивой: порывы ветра, снежные заряды, кучевые облака. Температура и давление испытывают колебания», - сказал он.

Согласно данным спикера, март – это, по сути, еще зимний месяц. Среднемесячная его температура составляет около -5 градусов. По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый переход через нулевую отметку в пользу весны обычно происходит в период с 31 марта по 2 апреля, а снежный покров окончательно должен растаять 9-12 апреля.

Стихийных бедствий становится больше, а число человеческих жертв – меньше Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Переведенцев отметил, что капризы погоды испытывают на себе не только татарстанцы. Сейчас во всем мире растает количество стихийных бедствий, что приводит к большому материальному ущербу, который тоже растет из года в год. Если раньше Всемирная метеорологическая организация отмечала, что в год от неблагоприятных метеоявлений погибает примерно 150 тыс., то сейчас благодаря прогнозам эта цифра сокращается. Стихийных бедствий становится больше, а число человеческих жертв – меньше.

«Март вошел в топ-3 самых засушливых месяцев»

Между тем на планете продолжается глобальное потепление. Это наблюдается и в нашем регионе. Так, в зимнее время температура здесь повышается примерно на один градус за десять лет.

«Если такая скорость будет сохраняться, то уже к концу столетия мы получим зимы на десять градусов теплее. В летнее время теплеет менее интенсивно, примерно на 0,5 градуса за десять лет. Однако этот темп может не сохраниться», - считает профессор КФУ.

Тимур Аухадеев: «Март войдет в историю как один из самых засушливых, он попадает в топ-3 месяцев с самым малым количеством осадков» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев добавил, что март запомнился татарстанцам отрицательной аномалией. Первый месяц весны оказался холоднее нормы примерно на 1,5 градуса.

«Март войдет в историю как один из самых засушливых, он попадает в топ-3 месяцев с самым малым количеством осадков. В тоже время в среднем сумма по осадкам перевыполнена, начиная с момента накопления снега - 11 ноября, осадков скопилось больше на 25 %», - сказал он.

В первые две недели марта в столице Татарстана не выпало ни одного миллиметра осадков. Всего за первый весенний месяц выпало около 7 мм осадков. Однако в целом высота снежного покрова в этом году достигла 71 см, что выше климатической нормы. Снег активно тает и в настоящее время на метеоплощадках его высота достигает 44 см, что на 10 см выше нормы.

«Апрель будет теплым, а июль – прохладным»

Юрий Переведенцев представил прогноз погоды на вегетационный период, который длится в республике около 150 дней. Это длительный период, который позволяет земледельцам и аграриям успешно заниматься сельским хозяйством. В последние годы вегетационный период и теплообеспеченность увеличиваются. Переходы среднесуточной температуры через 5-10 градусов, которые важны для сельского хозяйства, весной стали наблюдаться раньше, а осенью – позже. Говоря о погоде в ближайшие месяцы, профессор КФУ напомнил, что долгосрочные прогнозы оправдываются на 60-67 %.

В апреле в нашем регионе ожидается повышение среднемесячной температуры на 1,5 градуса. Месяц будет теплым Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Согласно прогнозу Гидромета РФ, в апреле в нашем регионе ожидается повышение среднемесячной температуры на 1,5 градуса. Месяц будет теплым. Восточные районы республики могут не добрать по осадкам», - сообщил он.

Температуры и осадки в мае в нашем регионе ожидаются в пределах нормы. Среднесуточная температура в этом месяце в Казани обычно составляет 13,5 градусов, а осадки выпадают на уровне 40-45 мм. В июне в нашем городе среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет чуть выше 17 градусов. Осадки прогнозируются на уровне 60-68 мм, возможны грозы и ливни.

«Июль в нашем регионе ожидается холодным, температура ожидается ниже климатической нормы, которая составляет чуть более 20 градусов», - предупредил профессор КФУ.

Он напомнил, что относительно недавно - в 2010 году среднемесячная температура в июле в Казани составила 26,5 градусов, что на 6,5 градусов выше климатической нормы. Есть надежда, что прогноз на это лето еще будет скорректирован.

Температура в августе ожидается в пределах нормы и составит порядка 17 градусов. Осадков за месяц выпадет на уровне 60 мм. А вот сентябрь по прогнозу обещает быть жарким, температура будет выше климатической нормы, возможен недобор осадков. В сентябре среднемесячная температура в Казани составляет около 11 градусов, а осадки выпадают на уровне 50 мм.

В целом температура летом 2022 года ожидается в пределах климатической нормы, выбивается из этого списка лишь июль Фото: © «Татар-информ»

Таким образом, в целом температура летом 2022 года ожидается в пределах климатической нормы, выбивается из этого списка лишь июль. Тимур Аухадеев пояснил, что холодный июль компенсирует теплую зиму, которая в этом году оказалась короче. Ее продолжительность составила 122 дня при номе 135 дней. Это дни, когда среднесуточные температуры были отрицательными.

«Шквалистые ветра и снежные заряды»

Какой будет погода в ближайшее время? У экспертов КФУ ответ на этот вопрос однозначный ответ – она будет неустойчивой. Возможны и снегопады, и оттепели. Чем объясняются такие частые перемены?

«Это обусловлено тем, что наблюдается западно-восточный перенос с Атлантики. Если зимой Атлантика значительно теплее, то летом она несет охлаждающий эффект. Температура в ближайшую декаду будет близка к климатической норме», - пояснил Переведенцев.

В наш регион придет циклон со Средиземного моря и принесет обильные осадки. Недобор осадков, который был в марте, начнет восполняться Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сейчас через нашу территорию проходят атмосферные фронты, которые создают большую неустойчивость. Поэтому возможны шквалистые ветра и снежные заряды. Осадки могут быть смешанными. Однако есть и хорошие новости – с 1 апреля ожидаются весенние температуры. В наш регион придет циклон со Средиземного моря и принесет обильные осадки. Таким образом, недобор осадков, который был в марте, начнет восполняться.

«Сейчас мы наблюдаем похолодание, потом ожидается потепление, потом – снова похолодание. Стабильности не видно, в ближайшие дни по прогнозу - облака и дожди», - добавил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РФ, в первые дни апреля в Казани ожидаются весьма обильные осадки. Если этот прогноз сбудется, то за несколько дней на город может обрушиться их месячная норма.

«Скворцов услышим на следующей неделе»

Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов рассказал, как погода влияет на фенологические процессы.

«Предыдущие недели были очень теплыми, я увидел цветущую Мать-и-мачеху. Она легко узнаваема – желтые цветочки, напоминающие одуванчики. Почему-то иногда незнающие люди ее называют одуванчиками. Листья с двух сторон у Мать-и-мачехи разные. По всем фенологическим показателям это растение зацвело в свое время», - сказал он.

Ильгизар Рахимов отметил, что количество скворцов катастрофически сократилось в Казани. Дело в том, что в городе вырубают старые дуплистые деревья, а скворечники не вешают Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский орнитолог отметил, что в настоящее время жители республики должны наблюдать сидящих на кладке грачей. Обычно к кону апреля птенцы уже вылетают из гнезд, чтобы родители успели подготовить их к осеннему перелету.

«Вчера я выезжал в несколько районов, близлежащих к Казани, и вот что я наблюдал: грачи огромными стаями до сих пор не сидят на своих колониях. Это меня удивило. Наблюдается сдвиг в сторону более позднего гнездования», - отметил Рахимов.

Он сообщил, что в Казани грачи уже сели на гнезда. Дело в том, что в промышленном городе температуры немного выше, чем на окраинах и за его пределами.

В заключение Рахимов рассказал еще один интересный факт. В этом году чайки прилетели практически вместе с грачами. В первую волну также прилетели зяблики, овсянки, зеленушки, а вот скворцов еще не слышно. Спикер отметил, что их количество катастрофически сократилось в Казани. Дело в том, что в городе вырубают старые дуплистые деревья, а скворечники не вешают, и птицам негде гнездится. Однако орнитолог все-таки выразил надежду, что мы услышим пение скворцов на следующей неделе.