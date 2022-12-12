«Зима начинается непростая»: Муллин поручил тщательнее убирать дороги Нижнекамска

Минимизировать риски, связанные с работой общественного транспорта, и держать на контроле ситуацию с очисткой снега в Нижнекамском районе поручил на деловом понедельнике глава муниципального образования Рамиль Муллин.

«Возвращался вчера из Казани, очень сложная дорога, много аварий. Необходимо минимизировать риски, особенно по работе общественного транспорта. Поэтому я прошу с пониманием отнестись к тем вопросам, которые у нас возникают: зима начинается непростая», — отметил Муллин.

В Нижнекамске, как и по всей республике, установились сложные метеорологические условия. О результатах уборки магистральных дорог от снега доложил руководитель исполкома города Камиль Назмиев.

По его словам, ночью работали 19 машин, которые убирали проезжую часть, подметали центральные дороги, чистили заезды. Также техника работала в поселке Субай и коттеджном поселке в 46-м микрорайоне. В утреннюю смену вышли 26 единиц техники.

«Продолжаем спецтехникой подметать магистральные дороги. Чистим заезды, кольца, повороты, используем реагенты, — доложил Назмиев. — Свою работу выполняют и домоуправления. Они ведут уборку внутриквартальных дорог. На расчистку тротуаров направлено шесть МТЗ».

Глава Нижнекамского района отметил, что МЧС вновь передает штормовое предупреждение, возможен ледяной дождь.

«Прошу держать вопрос на контроле. Я проехал вчера по городу и основные дороги были расчищены, но ночью вновь выпали осадки. Есть вопросы и со стороны жителей. Поэтому отдельно прошу руководителей управляющих компаний привести дворовые территории в порядок. Понимаем, что расчистке очень мешают припаркованные машины, но просим активно продолжать работу», — отметил мэр.