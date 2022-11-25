Жилье, образование детей и пенсия мамы: на что потратили маткапитал татарстанцы

Более 86% семей из Татарстана, получивших маткапитал, используют эти средства на улучшение жилищных условий. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Законодательством предусмотрено пять направлений использования средств материнского капитала. Самое популярное – улучшение жилищных условий. Более 86% семей используют средства из маткапитала именно на эти цели. Порядка 35 тыс. человек направили средства маткапитала на образование детей. 113 женщин направили маткапитал на формирование накопительной пенсии, две семьи – на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество», — сообщил он.

Еще более 10 тыс. семей направили маткапитал на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка. Она выплачивается семьям с низким доходом. Эта выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет, а ее размер зависит от прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте страны на дату подачи заявления.

Подробнее о реализации программы маткапитала в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».