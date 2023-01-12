Жилье и бюджетные места в вузах: как Камская агломерация решает кадровую проблему

В настоящее время в Татарстане предприятия Камской агломерации (Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска) испытывают потребность в профессиональных кадрах. Чтобы решить эту проблему, республика увеличит число бюджетных мест в учебных заведениях на указанных территориях и обеспечит специалистов жильем. Об этом сообщила сегодня журналистам перед итоговым заседанием коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

«Местное население и та молодежь, которая каждые три года выходит на рынок труда, позволяют нам на этих территориях решать кадровые вопросы, за исключением Елабуги, где отмечается демографическая убыль. Поэтому стоит вопрос сохранения имеющейся молодежи, а также привлечения людей из других субъектов. Для этого нужна социальная инфраструктура», — пояснила она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Согласно данным министра, сегодня с участием крупных предприятий, работающих на территории Камской агломерации, в том числе КАМАЗа, а также совместно с Госжилфондом и Минпромторгом решаются эти вопросы, обсуждаются различные варианты предоставления арендного жилья работникам. Также проводится ремонт имеющихся общежитий, обсуждается возможность увеличения числа бюджетных мест в средних специальных и высших учебных заведениях.