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Жилые помещения дома по ул. Космонавтов в Казани признали непригодными для проживания
Власти Казани признали жилые помещения дома №31а по улице Космонавтов непригодными для проживания. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.
«В целях устранения допущенной технической ошибки, руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47, в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в положении <...>, от 21.12.2023 №42, техническим паспортом дома и выпиской из ЕГРН от 13.12.2023 <...>», – говорится в документе.
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