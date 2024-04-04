Жилые дома, продукты и композиты для авто: зачем в Татарстане будут выращивать коноплю

В Академии наук РТ состоялась конференция на тему возделыванию технической конопли в условиях Поволжья

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Больше всех конопли производят Китай, Канада и Франция. А мы отстали»

Промпроизводство конопли предлагает создать компания «Агроиннтех». Сегодня в Академии наук РТ даже состоялась конференция на тему возделывания технической конопли в условиях Поволжья.

«Мы хотим сделать кластер по продвижению направления технической конопли именно на территории Татарстана: начиная от выращивания и сбора до переработки и создания готовых товаров», – заявил журналистам руководитель Булат Галиев.

Перспективность направления отметил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«Мы обсуждали этот вопрос на заседании холдинга. Выступал представитель КНИТУ (Казанского национального исследовательского технологического университета) и рассказывал о том, что можно получать из конопли: косметику, мыло, масло конопляное и огромное количество другой продукции», – сказал Яруллин.

Рафинат Яруллин: «В России есть частные фермеры, которые занимаются этой культурой, и мы надеемся, они расскажут тонкости работы с этим продуктом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, сейчас в республике решаются вопросы с покупкой оборудования для возделывания конопли и определения участков, на которых планируют начать выращивать эту культуру.

«В России есть частные фермеры, которые занимаются этой культурой, и мы надеемся, они расскажут тонкости работы с этим продуктом. Больше всех конопли сейчас производят Китай, Канада и Франция, а мы отстали и надо догнать», – заявил Яруллин.

«Посмотрите на герб ВДНХ – там рожь, подсолнечник и конопля»

Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» также почеркнул, что конопля – уникальное растение, которое не только подходит для изготовления десятков тысяч различных наименований продукции, но и обладает устойчивостью к погодным условиям и неприхотливостью к составу почвы.

«Год на год не приходится. Некоторые годы дождливые, некоторые, наоборот, засушливые, а конопля в любых условиях спокойно растет. Посмотрите на герб ВДНХ – там рожь, подсолнечник и конопля», – сказал Яруллин.

Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» почеркнул, что конопля – уникальное растение, которое подходит для изготовления десятков тысяч различных наименований продукции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что раньше огромное количество званий Героев Социалистического Труда было присуждено тем, кто возделывает коноплю. «Около 6-7 тыс. тонн конопляного масла делали и огромное количество волокон. Весь английский флот держался на жгуте из конопли», – добавил директор холдинга.

Речь, конечно, идет о промышленной конопле – специально выведенных ненаркотических сортах этого растения. Во всем мире они были легализованы и разрешены для выращивания в России с 2007 года. Сейчас в нашей стране разрешено возделывать 31 сорт и гибрид посевной конопли, перечень которых включен в Государственный реестр селекционных достижений.

Об уникальных свойствах растения также высказался и Андрей Зубков, генеральный директор компании «САТИВОГРУПЪ», которая занимается выращиванием и переработкой конопли. По его словам, это единственная культура, которая приносит пользу не только в виде потребительских товаров, но и для земли, на которой выращивается.

«Единственное растение, которое обогащает землю и дает возможность последующим культурам давать прирост в урожае до 20%», – заявил он.

Андрей Зубков: «Единственное растение, которое обогащает землю и дает возможность последующим культурам давать прирост в урожае до 20%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Генри Форд еще в 30-е годы создал автомобиль, на 70% состоящий из конопли»

«Сама по себе культура уникальна и на территории нашего государства всегда была развита. Она помогала выжить в тяжелые времена, но оказалась неоправданно забыта на какое-то время», – продолжил Зубков.

По его словам, из этой сельхозкультуры или в соединениях с ней в мире выпускают более 30 тыс. наименований товаров – от бумаги, текстиля и военного снаряжения до пищевого масла, биопластика, медикаментов, красок и композитов для авто- и авиапрома.

«Генри Форд еще в 30-е годы создал автомобиль, на 70% состоящий из конопли», – отметил он.

При этом если у других культур одревесневшие части считаются отходом, то у конопли и эта часть идет в дело – например, на производство строительных материалов и топливных брикетов.

Из этой сельхозкультуры или в соединениях с ней в мире выпускают более 30 тыс. наименований товаров – от бумаги, текстиля и военного снаряжения до пищевого масла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоимость строительства дома из конопли – около 50 тыс. рублей за квадратный метр

Более подробно на строительных материалах из конопли остановился учредитель компании «САТИВОГРУПЪ» Антон Доронин, который рассказал о строительстве конопляного дома с нуля: компания вырастила растения, переработала и из полученных блоков возвела дом.

По словам Доронина, такой дом обладает целым рядом уникальных свойств, которые значительно превосходят традиционные материалы строительства.

«Многие строители сомневались, что он энергоэффективный и шумоизоляционный, однако испытания показали обратную картину. Кроме того, материал пористый и дышащий, поглощает углекислый газ, из-за чего в нем очень комфортно находиться», – заявил он.

Антон Доронин: «Многие строители сомневались, что он энергоэффективный и шумоизоляционный, однако испытания показали обратную картину» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одним плюсом Доронин отметил, что такой дом очень хорошо сохраняет тепло. По его словам, один энергоноситель мощностью в 1,5 кВт обогрел дом площадью 375 квадратных метров в зимний период, а после отключение обогрева температура каждый день понижалась всего на один градус.

Стоимость строительства такого дома составляет около 50 тыс. рублей за квадратный метр, что примерно на 10 тыс. рублей меньше, чем при использовании классических материалов, рассказал «Татар-информу» Доронин.

В подтверждение своих слов он пригласил всех желающих лично посетить такое здание в деревне Телегино в Московской области России, где и построен один из таких домов.