Зиля Валеева: Важно помнить о подвигах наших ветеранов

К патриотическому флешмобу «Мой Герой — моя семья» присоединилась председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она рассказала «Татар-информу» про своего отца, который в военные годы служил на Сахалине, а также про отца своего мужа Римзиля - Салиха Валеева.

«На акцию «Бессметрный полк» мы обычно выходим с двумя портерами - моего свекра - Салиха Валеева и моего папы - Рахимзяна Нурмухаметова. Отец моего супруга участвовал в боях под Ржевом, получил серьезное ранение, долгое время лежал в госпитале, а после учил новобранцев. Вернулся с войны с Победой, дома жена и четверо детей неустанно молились о его возвращении», - рассказала она.

Зиля Валеева добавила, что ее папа был значительно моложе свекра и попал в последний военный призыв. Он служил на Сахалине, имеет боевые награды.

Председатель Общественной палаты РТ считает, что неважно, в каком формате проходит акция «Бессмертный полк», важно, чтобы люди помнили своих героев.

«Я отношусь к поколению, которое видело и слышало участников войны. Мы знаем это поколение не только из книг, а реально общались с ними. Я помню времена, когда на митинги приходили наши прославленные Герои», - сказала собеседница.

Когда Зиля Валеева работала в казанском издательстве, неподалеку находился небольшой продуктовый магазин. Там она неоднократно встречала ветерана войны.

«Помню, что туда приходил незрячий ветеран - участник войны и всегда становился в очередь», - вспоминает Валеева.

Она отметила, что в магазине все расступались перед ветераном и просили его пройти вперед. На что пожилой человек отвечал, что у него есть огромная привилегия перед друзьями-однополчанами, которые, к сожалению, не вернулись домой.

«Ветеран говорил, что продолжает жить - и это его главная привилегия», - подчеркнула Валеева.

Так, по ее словам, она узнала о том, с каким характером жили и воевали фронтовики.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все соцсети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам из числа участников Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.