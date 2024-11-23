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Общество 23 ноября 2024 11:50

Зиля Валеева: В обществе появился запрос на самодостаточных и успешных женщин

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В последние 30 лет в общественном сознании произошла смена приоритетов. В обществе возник запрос на самодостаточных, самостоятельных и успешных женщин. Об этом в интервью «Татарстан-24» заявила председатель Общественной палаты РТ, председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева.

Она отметила, что снижение числа желающих вступить в брак произошло лишь в рамках небольшого процента населения. Семья и карьера по-прежнему остаются для молодежи приоритетами, однако с 1990-х они поменялись местами — работа опередила брак и детей.

«Процессы обретения самостоятельности, профессионализма, реализация своего потенциала сейчас действительно идут. А также формируется и совершенно новый тип женщин, которые исключительно ориентированы на карьеру и профессиональный рост. Это говорит о том, что и в обществе появился запрос на самостоятельных, самодостаточных и успешных женщин», — подчеркнула собеседница издания.

По ее мнению, именно такова картина дня. Женщины, помимо традиционной роли хранительницы очага, стали профессионалами, востребованными на рынке. Тем не менее абсолютное большинство из них не представляют своей жизни без семьи.

#Зиля Валеева #женщины #день матери
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