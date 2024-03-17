Зиля Валеева в эфире телемарафона рассказала, как познакомилась с будущим супругом

Истрию знакомства с будущим мужем — журналистом, общественным деятелем Римзилем Валеевым рассказала сегодня в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Мы познакомились в редакции, оба были молодыми журналистами. Оба работали в „Молодежке“, выполняли редакционные задания, очень ревностно относясь к тому, кто и как, о чем пишет. Римзиль уже тогда писал для „Комсомольской правды“, считался сильным журналистом», — сказала она.

Спикер отметила, что в журналистике всегда должна быть конкуренция. Во времена ее работы в журналистке каждый день определялись «гвоздь номера» и сотрудник редакции, написавший лучший текст.

Из журналистики Валеева ушла в политику – «в те времена это был выбор избирателей».

«Я была аккредитована на съезде депутатов СССР, когда пришла телеграмма, что меня выбрали кандидатом в депутаты», — отметила Зиля Валеева.

Кроме того, она сообщила, что уже проголосовала на выборах Президента России. «В первый же день ходили с внучкой и проголосовали», — сообщила Валеева.

Отметим, что марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Интересно, что в прямом эфире зрители смогут увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Хедлайнерами проходящего там концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Также в рамках телемарафона будут показаны репортажи из избирательных участков, где огласят данные о явках на выборах Президента РФ.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).