Зиля Валеева: Татарстанцы ежедневно интересуются, как помочь жителям Донбасса

В Татарстане благотворительный фонд «Ак Барс — Созидание» собирает средства от жителей и организаций республики на помощь переселенцам и жителям Донбасса. Такие пожертвования уже сделали члены общественной палаты республики и некоторые НКО. Об этом рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Когда только появились первые сообщения о том, что к нам в страну приезжают беженцы из ЛНР и ДНР, то сразу к нам начали обращаться НКО и волонтеры с вопросом, как они могут помочь. И вот на одной из встреч некоммерческие организации предложили открыть единый благотворительный счет с назначением платежа „жителям ЛНР и ДНР“. Также откликнулись члены Общественной палаты. Кроме того, к нам ежедневно поступают звонки от неравнодушных жителей республики, которые хотят помочь», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что многие НКО помогают не только деньгами, но и конкретными товарами первой необходимости. Уже сейчас в одном из кабинетов в Общественной палате РТ организован импровизированный склад, куда приходят представители некоммерческих организаций и приносят определенные товары, которые передадут переселенцам, когда те прибудут в Татарстан. Среди них пледы, подгузники, продукты длительного хранения и многое другое.

«Общественная палата РТ находится на острие всех вопросов, связанных с помощью переселенцам из Донбасса. Сегодня уже собраны памперсы, детское питание, пледы и даже игрушки для детей из ЛНР и ДНР. Сюда также приносят соки, продукты и многое другое. Сегодня люди Татарстана не безучастны к этой ситуации, они оказывают всяческую посильную помощь», — добавил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Пожертвовать средства для жителей ДНР и ЛНР может любой желающий по инструкции, опубликованной на сайте Общественной палаты РТ.