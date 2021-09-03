Зиля Валеева: Среди наблюдателей на выборах должен быть разнообразный круг людей

Что необходимо сделать, чтобы общество доверяло результатам выборов, во время заседания экспертного клуба «Волга» рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Спикер отметила, что люди относятся с сомнением к выборам, потому что, по мнению некоторых избирателей, уже «заранее все решено» и нет кандидатов, которые представляют их интересы.

«Движение к представительству более широкого, разнообразного круга интересов граждан — это, мне кажется, наметившийся тренд. Второй тренд — совершенствуется система и общественного наблюдения. Среди наблюдателей должен быть очень разнообразный круг людей», — подчеркнула председатель Общественной палаты Татарстана.

По словам Валеевой, на сегодня подписано 41 соглашение — это и общественные организации, и некоммерческие структуры, представители многодетных семей, федерации профсоюзов, волонтеры и многие другие.

«Это некий гарант общественного наблюдения. При этом они не просто наблюдатели, а ретрансляторы того же доверительного отношения», — резюмировала Зиля Валеева.

В 2020 году впервые к наблюдателям были привлечены 100 блогеров, так как для некоторых жителей республики соцсети — это то информационное поле, которому они доверяют.

«Этот опыт хотя и был рискованным, но оказался успешным. Охват зрителей оказался достаточно серьезным. Сто блогеров смогли рассказать двухмиллионной аудитории о ходе выборов и их открытости», — добавила спикер.