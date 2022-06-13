Зиля Валеева: Ситуация с Украиной показала, насколько сплоченным может быть наш народ

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева прокомментировала инициативу создания портала «Все для Победы», позволяющего собрать помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик.

«Ситуация с Украиной показала, насколько сплоченным и единым может быть наш народ. В республике проводится активная работа по оказанию помощи жителям ДНР и ЛНР, а также военнослужащим, которые участвуют в спецоперации», - сказала глава ОП РТ.

Татарстанцы стали обращаться в Общественную палату с вопросами о возможности помочь с 25-26 февраля, уточнила Валеева.

«Татарстан сразу же включился в работу по оказанию помощи и что важно, вся работа проводится системно. Жители из разных уголков нашей республики посылают солдатам письма поддержки, передают беженцам предметы первой необходимости и не только. Многие приходят к нам со словами “для наших солдат или для наших людей из освобожденных территорий”», - добавила она.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил портал «Все для Победы», чтобы жители России могли поддержать бойцов деньгами или гуманитарной помощью.

