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Зиля Валеева: Семейное волонтерство - это укрепление традиционных ценностей
Важность вовлечения семей в волонтерское движение обсудили участники заседания, прошедшего в благотворительном фонде «Ярдэм» - «Помощь» в Казани.
В заседании «Развитие семейного волонтерства как вектора укрепления традиционных семейных ценностей в Республике Татарстан» приняла участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, которая подчеркнула, что волонтерство способствует укреплению семейных ценностей.
«Наша главная цель – развивать деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций также и на муниципальном уровне, больше участвовать в общественной работе. Конечно, представители общественных организаций и сегодня очень активны. Благодаря этому в нашей многонациональной республике сохраняются культурные коды, традиции, которые передаются из поколения в поколение», – рассказала Зиля Валеева корреспонденту «Татар-информа».
Она выразила уверенность, что счастливой может быть та семья, где уважают труд.
«Многие ищут рецепты семейного счастья, а это очень просто. Родители, которые любят труд, много работают – они должны стать примером для подражания детям. Труд – одна из основ, укрепляющих семью», – сказала она.
Также на мероприятии выступили спикеры из Нурлатского, Спасского, Камско-Устьинского и Азнакаевского районов. Они рассказали о своем участии в волонтерской работе со своими семьями, ответили на интересующие участников вопросы. В завершении заседания активистам были вручены благодарственные письма Общественной палаты РТ.
В рамках подготовки к 6-му Республиканскому форуму социально ориентированных некоммерческих организаций Общественная палата Татарстана проведёт секционные заседания, они будут проходить с июля по сентябрь. Пленарное заседание запланировано на 24 сентября.
Юлай Низаев
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