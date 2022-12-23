Зиля Валеева: «Раис — это вполне татарское слово с историческим контекстом»

Обновленное наименование должности руководителя Татарстана «раис», обсуждаемое Госсоветом РТ, отражает татарские корни и исторические события в жизни республики. Авторитет нового названия руководителя Татарстана, в любом случае, будет исходить из эффективной и продуктивной работы конкретной личности, занимающей этот пост. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

«Само слово “раис” вполне употреблялось именно в обозначении высшего должностного лица и в 19-ом, и в начале 20-го века. Например, первый председатель Совнаркома ТАССР Сахибгарей Саид-Галиев назывался “раисом”, его преемник — тоже. Так что это вполне татарское слово. И то, что оно закрепляется в Конституции РТ, думаю, это решение снимает возникшие вопросы в сегодняшних условиях», — пояснила Валеева.

По ее словам, суть авторитета руководителя республики исходит не от формального названия его должности, а из его реальных дел на благо многонационального народа Татарстана.

«Это, прежде всего, обеспечивается личностями двух наших руководителей [Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева], их огромной работой в масштабах России и даже на международном уровне. Можно просто посмотреть на список визитов Рустама Нургалиевича в этом году, когда все двери были закрыты, его международные визиты были посвящены поискам партнеров — и для Татарстана, и для России в целом», — резюмировала Зиля Валеева.