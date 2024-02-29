Зиля Валеева: Путин в послании детально назвал все направления и пути развития России

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию детально назвал все направления и пути развития страны, возможности реализации всех значимых социальных программ. Такое мнение выразила председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

«Это послание, рассчитанное на дальнюю перспективу. То есть многие проекты будут реализовываться до 2030 года. И уже начиная с этого года запланированы серьезные суммы, направленные на их реализацию», – сказала спикер.

Валеева обратила внимание на то, что с первых минут своего послания Путин поблагодарил общественные организации, которые участвуют в поддержке военнослужащих и их семей.

«Солидарность общества в послании неоднократно отмечалась. Президент РФ упомянул, что общественные движения помогли государству. Они помогают пожилым людям, детям с ограничениями по здоровью. Их внимание к этой категории людей позволяет и государству предусматривать какие-то программы», – отметила она.

Председатель Общественной палаты добавила, что некоммерческие организации поддерживаются Фондом президентских грантов. В том числе НКО Татарстана не раз получали денежные средства, выигрывая гранты.

«Радует, что предполагается увеличивать возможности фонда в этом направлении. То есть у некоммерческих организаций, которые работают на благо людей, появится больше возможностей. Они становятся настоящими и надежными помощниками государства и общества в решении проблем», – подчеркнула она.

Валеева заметила, что в послании Президента России также сделан серьезный акцент на молодежь и семьи. «Появляются два новых национальных проекта – “Семья” и “Молодежь России”. Это очень актуально и своевременно, дает возможность решать вопросы, которые возникают у этих категорий», – заключила она.