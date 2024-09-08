Зиля Валеева: «Проблемных вопросов от наблюдателей нет»

Семья Зили Валеевой проголосовала на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва. Об этом председатель Общественной палаты РТ рассказала в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ.

«Мы прямо с избирательного участка пришли сейчас. Очень радостно было там встретить своих знакомых, с которыми мы давно не общались. <…> Мы голосуем в 18-й школе и убедились, как прекрасно работает программа Раиса нашей республики [Рустама Минниханова] по реконструкции школьных столовых. Сегодня это совершенно новое пространство, где очень много мест, где никому не надо теперь в длинных очередях стоять — новое качество», — поделилась Зиля Валеева.

Она также отметила, что на избирательных участках работает большое число наблюдателей. В этом году их подготовили больше, чем требуется, чтобы при необходимости можно было осуществить замену.

«По крайней мере за первые два часа было уже около 800 сообщений [от наблюдателей]. Но это были сообщения больше информационного плана о том, как всё идет, кто как голосует, в каких районах новые традиции появились. Надеемся, что всё пройдет без замечаний. Проблемных вопросов, каких-то сообщений, которые говорят о нарушениях, нет», — подчеркнула председатель Общественной палаты.

Зиля Валеева в эфире телемарафона на ТНВ рассказала не только о выборах, но и о семейных традициях. Главная из них — это совместные воскресные обеды. Еще члены семьи традиционно собираются вместе в предновогодний вечер. Голосование на выборах тоже входит в этот перечень.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.