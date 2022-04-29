Зиля Валеева предложила составить рейтинг муниципалитетов Татарстана по развитию НКО

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева предложила с этого года ввести рейтинг муниципалитетов по развитию некоммерческих организаций. Об этом она заявила на встрече руководителя парламента республики Фарида Мухаметшина с руководителями общественных организаций.

«Нам важно активизировать работу в муниципальных образованиях. Поэтому мы хотим предложить с этого года рейтинг “муниципалитеты – НКО” как инструмент, стимулирующий изменения, как приглашение к серьезному разговору о качестве развития НКО в муниципальных образованиях, чтобы привлечь внимание к НКО в муниципалитетах. Уже оформляем соответствующие документы», – сказала докладчик.

Валеева отметила, что всего в Татарстане зарегистрировано 6045 некоммерческих организаций. «Мы их условно делим на три большие группы – общественные, религиозные, иные некоммерческие организации. Но в информационном обществе есть немало незарегистрированных объединений, это прежде всего интернет-сообщества», – уточнила она.

Кроме того, по словам председателя Общественной палаты, на 1 января этого года в республике насчитывалось 93 тыс. 597 волонтеров. «И это число всегда растет на десятки тысяч», – подчеркнула она.

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных общественных организаций. В прошлом году совокупный объем грантов, полученных НКО, составил более 188 млн рублей.