news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 16 июня 2025 12:21

Зиля Валеева поздравила «Татар-информ» с 35-летием

Читайте нас в
Телеграм

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева поздравила «Татар-информ» с 35-летием. Она пожелала информагентству всегда оставаться источником достоверной информации, которую ждут татарстанцы.

«Я помню, какие надежды связывались с созданием "Татар-информа". Уже тогда было ясно, что интерес к республике, а значит – к потребности в информации о ней, будет расти. Но того, что наступит век массовых коммуникаций с неизбежными фейками, необходимостью источников достоверной информации, не предполагали. Очень высокая цена доверия слушателей, зрителей, читателей», – сказала Валеева.

По ее оценке, сейчас наступило время, когда СМИ стали еще больше значимыми. «Поэтому хочу пожелать, чтобы у вас всегда сохранялись именно доверительные отношения с обществом», – заявила председатель ОП РТ.

Она также обратила внимание на роль гражданского сообщества в республике. И попросила освещать гражданские инициативы, работу некоммерческого сектора и экспертного сообщества.

Информационному агентству «Татар-информ» 6 июня исполнилось 35 лет.

#35 лет Татар-информу #Зиля Валеева #поздравление с юбилеем
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025
Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

15 июня 2025