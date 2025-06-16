Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева поздравила «Татар-информ» с 35-летием. Она пожелала информагентству всегда оставаться источником достоверной информации, которую ждут татарстанцы.

«Я помню, какие надежды связывались с созданием "Татар-информа". Уже тогда было ясно, что интерес к республике, а значит – к потребности в информации о ней, будет расти. Но того, что наступит век массовых коммуникаций с неизбежными фейками, необходимостью источников достоверной информации, не предполагали. Очень высокая цена доверия слушателей, зрителей, читателей», – сказала Валеева.

По ее оценке, сейчас наступило время, когда СМИ стали еще больше значимыми. «Поэтому хочу пожелать, чтобы у вас всегда сохранялись именно доверительные отношения с обществом», – заявила председатель ОП РТ.

Она также обратила внимание на роль гражданского сообщества в республике. И попросила освещать гражданские инициативы, работу некоммерческого сектора и экспертного сообщества.

Информационному агентству «Татар-информ» 6 июня исполнилось 35 лет.