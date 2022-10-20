Зиля Валеева: Послание Минниханова было адресовано каждому татарстанцу

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Сегодняшнее послание Президента Татарстана Рустама Минниханова было адресовано каждому жителю республики, поскольку в нем были затронуты все сферы жизни. Таким мнением поделилась председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

«Сегодняшнее послание Президента Татарстана было сделано в адрес каждого жителя республики, каждого человека. В нем были затронуты все сферы жизни. Но самое главное — правильная тональность. Это послание особенное. Общаясь с людьми, я чувствую, что более ожидаемого послания не было. Его ждали не только руководители, а все люди. Очень важно было услышать слово Президента в сегодняшней ситуации, это слово прозвучало и поставило некий камертон для всех, кто работает руководителем на предприятиях, преподает», — сказала она.

Зиля Валеева считает, что сейчас у каждого жителя республики есть свой уровень ответственности. Говоря о целостной системе патриотического воспитания, она отметила, что современные молодые люди требуют «новых форм общения».