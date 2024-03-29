Зиля Валеева попросила построить новую поликлинику Республиканского онкодиспансера

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева заявила о необходимости построить новую поликлинику Республиканского клинического онкологического диспансера. Об этом она заявила на 52-м заседании Госсовета Татарстана.

«Прошу обратить внимание руководства на запрос общественности, чтобы решить проблему и построить современную поликлинику», – сказала Валеева.

Она отметила, что сейчас учреждение работает в две смены: в первой половине дня специалисты принимают жителей районов республики, а во второй – казанцев. Поликлиника, рассчитанная на 300 приемов в день, фактически принимает более тысячи человек, добавила спикер.

«Это серьезная проблема, поскольку люди едут в Республиканский онкологический центр из других муниципалитетов. В этом году больше всего об этой проблеме говорили и пациенты, и специалисты», – подчеркнула председатель Общественной палаты.