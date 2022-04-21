Зиля Валеева об обращениях граждан: В обороте остается давно известный «сорняк» — отписка

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева попросила при работе с обращениями граждан давать не формальные, а конкретные ответы. Об этом она заявила на 31-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Мы должны больше думать о том, чтобы ответы не носили формальный характер. Потому что люди обращаются с насущными вопросами. В последнее время видим, что усилилась отчетность по обращениям граждан. И в этом смысле есть серьезная опасность уйти в имитацию ответа, дать его формально», — сказала докладчик.

По словам Валеевой, в прошлом году в Общественную палату Татарстана поступило 1558 обращений граждан. Самое большое количество обращений было связано с ликвидацией финансовых пирамид. Также выросло количество жалоб на органы исполнительной и муниципальной властей, которые вместо конкретного ответа ограничиваются отписками.

«В прошлом году в числе обращений выросло количество жалоб. К нам приходят люди с жалобами, когда не удалось получить внятных ответов в тех инстанциях, в которые они обращались. Сегодня, когда у нас действуют эффективные платформы, например, „Народный контроль”, электронные приемные, много других инструментов для работы с обращениями граждан, в обороте остается давно известный „сорняк” — отписка», — подчеркнула она.