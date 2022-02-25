Зиля Валеева о ситуации на Украине: Это случай, когда сила применяется во имя мира

Угнетение жителей ЛНР и ДНР со стороны киевской власти не могло долго продолжаться. Россия в данном случае применяет силу для того, чтобы установить мир. Таким мнением поделилась представитель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«На протяжении последних нескольких лет все видели открытую конфронтацию Украины и Донбасса. Не просто так они провозгласили себя отдельными республики. Люди двух этих регионов жили под постоянными обстрелами. Это не могло продолжаться долго. Это тот случай, когда сила применяется во имя сохранения мира», — заявила собеседник.

Напомним, что ранее в Татарстане начался сбор средств для вынужденных переселенцев с Донбасса, которые вскоре должны прибыть в республику.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позднее, 24 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии.