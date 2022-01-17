Зиля Валеева о диалоге власти и общества: «Нужно открыть шлюзы для гражданских инициатив»

Более активное продвижение гражданских инициатив со стороны государства позволит повысить эффективность обратной связи между властью и обществом. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» высказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

Она подчеркнула, что главным направлением работы Общественной палат РТ в 2022 году станет развитие диалога между государством и гражданским обществом. В этом направлении нужно добиваться качественных результатов.

«На мой взгляд, на сегодняшний день у нас еще недостаточно открыты „шлюзы“ для полноценного понимания гражданских инициатив. Уверена, в нашем обществе очень много умных и талантливых людей, гораздо больше, чем существующие объединения. И нам важно не упустить этот потенциал», — объяснила Валеева.

Другим важным направлением работы она назвала развитие НКО в муниципалитетах РТ. Сейчас кластеры некоммерческих организаций в основном сосредоточены вокруг крупных городов Татарстана, этот тренд нужно изменить, уверена Валеева.

«Мы занимаем лидерские позиции по развитию НКО. Но сейчас эти центры сфокусированы вокруг крупных городов республики. Нужно, чтобы некоммерческие организации стали фактором развития всех территорий Татарстана. Поэтому мы будем делать рейтинг муниципалитетов по развитию НКО, чтобы придать импульс этому направлению», — заключила Зиля Валеева.

